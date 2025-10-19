В Приморье подпольное казино штурмовали при помощи спецназа Росгвардии

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Восход" Управления Росгвардии по Приморскому краю пресекли незаконную деятельность игорного заведения, сообщает сайт регионального УМВД.

В помещение, расположенное на улице Краснознаменной, внезапно нагрянули правоохранители.

Внутри находились двое посетителей клуба и трое работников - администратор, охранник и кассир.

Полицейские изъяли 30 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, деньги, бухгалтерские записи и документацию.

Устанавливаются личности граждан, причастных к организации и проведению азартных игр вне игорной зоны.