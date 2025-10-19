У Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров

В ходе полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX разрушилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров. Об этом сообщают американские средства массовой информации.

© РИА Новости
«У Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес. Причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. Возможно, пострадал пилот», — передают зарубежные издания.

Это уже второй подобный инцидент с самолетами Boeing на этой неделе. Ранее в среду другой лайнер с главой Пентагона Ллойдом Остином на борту подал сигнал бедствия над Атлантикой. Тогда самолету пришлось совершить экстренную посадку в Великобритании.