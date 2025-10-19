В ходе полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX разрушилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров. Об этом сообщают американские средства массовой информации.

«У Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес. Причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. Возможно, пострадал пилот», — передают зарубежные издания.

Это уже второй подобный инцидент с самолетами Boeing на этой неделе. Ранее в среду другой лайнер с главой Пентагона Ллойдом Остином на борту подал сигнал бедствия над Атлантикой. Тогда самолету пришлось совершить экстренную посадку в Великобритании.