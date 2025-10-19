Полиция сообщила об огромном количестве протестующих в Нью-Йорке

В Нью-Йорке и других американских штатах прошли масштабные антиправительственные протесты под лозунгом "Нет королям" (No Kings). Как сообщила полиция города, общее число участников акций превысило 100 тысяч человек.

Основной митинг состоялся на Таймс-сквер, после чего протестующие организованно прошли маршем по городу.

В официальном заявлении, распространенном через социальную сеть X, правоохранительные органы подтвердили, что более 100 тысяч человек во всех пяти округах Нью-Йорка мирно реализовали свои права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США. Большинство демонстрантов уже разошлись, инцидентов и задержаний не зафиксировано.

