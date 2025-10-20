Дети устроили погром на российском кладбище

В Новосибирской области дети устроили погром на кладбище в селе Заливино Кыштовского района и повредили почти сотню надгробий. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, погром совершили трое детей в возрасте от 7 до 9 лет. Они повредили более 80 надгробных памятников. О причинах их поступка не сообщается.

«По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района. Прокурором также будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Реже Свердловской области неизвестные разрушили десятки памятников и крестов на кладбище. Данных о виновниках погрома не приводилось.