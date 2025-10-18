Педофил изнасиловал семилетнюю девочку на свадьбе родственников

В Наманганской области Узбекистана произошло тяжкое преступление против малолетней девочки.О трагедии сообщает портал Kun.uz.

Семилетняя школьница была доставлена в реанимационное отделение детской больницы после совершённого над ней насилия. Пострадавшая находится в критическом состоянии.

Преступление совершил 38-летний мужчина, являющийся родственником пострадавшей. Инцидент произошёл 14 октября во время свадебного торжества в доме родственников. Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны взрослых, увёл девочку в уединённое место и совершил насильственные действия сексуального характера.

После двухдневных поисков подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Судом принята мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование установило, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В 2014 году он был осуждён за насильственные действия сексуального характера, а в 2020 году — за изнасилование близкого родственника.

Следственные органы проводят все необходимые мероприятия для сбора доказательной базы по уголовному делу.