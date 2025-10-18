В российском регионе устроили стрельбу в кафе

В дагестанском Кизляре конфликт в кафе, как сообщили в пресс-службе МВД региона, привел к стрельбе из травматического пистолета. Никто не пострадал.

В 17 часов 15 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение: трое неизвестных вошли в кафе, чтобы выяснить отношения с одним из посетителей. Мирного диалога не получилось, и один из вошедших несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Все трое скрылись с места происшествия. Их личности правоохранители уже установили, принимаются меры к задержанию нарушителей.

Причиной конфликта, приведшего к стрельбе, предварительно, стали давние споры, связанные с долговыми обязательствами.