На вилле на Бали нашли тело россиянина

Полиция обнаружила тело россиянина в арендованной комнате на вилле на Бали. На голове туриста была обнаружена небольшая рана, пишет Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По данным канала, 27-летний мужчина арендовал комнату на вилле в деревне Переренан. 17 октября он должен был освободить номер, но не сделал это и перестал выходить на связь.

Сотрудники звонили ему, затем стучали в запертую дверь. Через некоторое время они вызвали полицию, правоохранители взломали дверь.

«Россиянин лежал без одежды на полу, повсюду были разбросаны лекарства, витамины, средства от комаров и остатки продуктов», — отметили журналисты.

Стражи порядка изъяли камеры видеонаблюдения и ждут разрешения родственников, чтобы провести вскрытие и понять, что могло случиться с мужчиной.

В Египте акула загрызла россиянина

Ранее сообщалось, что сотрудники отеля на Бали обнаружили в номере тело российского бизнес-коуча, психолога Артема. Руки, ноги и лицо погибшего были покрыты ссадинами.