Мужчина избил ребенка на детской площадке в Москве

В Москве мужчина избил ребенка на детской площадке. Об этом сообщает Readovka.

По данным источника, ЧП произошло в одном из жилых комплексов в Новой Москве. Прохожий напал на ребенка, схватив его шиворот и ударил коленом в живот. После этого мужчина попытался утащить его на соседнюю улицу.

Очевидцы рассказали, что причиной стала детская ссора, в нее решил вмешаться мужчина. Полиция начала его поиск, личность пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нейросеть будет вызывать Росгвардию на детские площадки в случае выявления происшествий.