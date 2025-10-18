В истории пропавших в тайге Усольцевых появилась новая версия

Пропавшая в тайге под Красноярском семья Усольцевых могла уехать из России до начала их поисков, рассказал журналистам News.ru блогер и волонтер Александр Андрюшенков.

По мнению блогера, Сергей Усольцев хорошо знал местность, поэтому мог с женой и ребенком по туристической тропе через лес выйти к ближайшей дороге, сесть в заранее подготовленную машину и уехать.

«Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — отметил Андрюшенков.

Семья Усольцевых пропала в тайге 28 сентября. Волонтеры и силовики приступили к поискам 30 сентября, 12 октября активная стадия спасательной операции была завершена.

Запретили приезжать даже сыну: на месте исчезновения Усольцевых работает ФСБ. Что подозревают волонтеры?

Поисковики, волонтеры, охотники, сибирские шаманы выдвинули ряд версий о том, как и где могли пропасть 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и 5-летняя дочь Арина, а также собака породы корги. Среди них — гибель среди скал, бегство в США, проход через портал в иную реальность, уход к староверам или сектантам.