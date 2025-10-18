Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

Тело Абакара Абакарова, основателя российского Telegram-канала «Утро Дагестана», публиковавшего антисемитские посты незадолго до погрома в аэропорту Махачкалы в 2023 году, нашли в Турции. Об этом сообщает местное издание HaksozHaber.

Уточняется, что уборщица обнаружила мужчину без признаков жизни на сдаваемой посуточно вилле в районе Эюпсултан в Стамбуле. Полиция и медики прибыли на место происшествия и увидели Абакарова на полу в луже крови. После осмотра помещения тело отправили в Институт судебной медицины для установления точной причины кончины.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что неизвестный мужчина приехал на виллу с жертвой 7 октября. Вечером того же дня он покинул здание с двумя сумками в руках. Чтобы установить его личность, стражи правопорядка начали расследование.