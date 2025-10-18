Проклятый коллегой участник «Битвы экстрасенсов» потерял сознание в Москве

В столичном районе Коптево участник 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Рустам Зартдинов, на которого якобы наложили порчу, ночью в пятницу, 17 октября, потерял сознание и начал биться в конвульсиях. Об этом в субботу, 18 октября, сообщил Mash.

Зартдинов почувствовал себя плохо на Нарвской улице. Вскоре на место происшествия приехала бригада скорой помощи и привела мужчину в чувство.

В октябре 2017 года на Зартдинова якобы навел порчу его коллега по цеху — потомственный маг Максим Никитин. Выходя из зала, где объявляют имена лучших и худших участников «Битвы экстрасенсов», он заявил, что якобы заколдовал мужчину, поскольку не считает его настоящим специалистом.

— Рустам заявил, что не считает случившееся последствиями порчи. Сказал, сейчас с ним все (хорошо — прим. «ВМ»), а случилось все потому, что с 2012 года страдает от эпилепсии, — передает Telegram-канал.

