Появились подробности убийства ростовского эндокринолога в Армении

Родственники врача-эндокринолога из Ростова поделились подробностями убийства супружеской пары. Женщина на машине ехала на осмотр пациентки и угодила в смертельную ловушку, передает тг-канал Don Mash.

© Московский Комсомолец

Маринэ Айрапетян приехала с мужем к родственникам на свадьбу. В преддверии мероприятия врач решили починить мебель в доме, наняв работника. Когда местный житель выполнил задание, то вместо денег попросил помочь его больной маме. Женщина согласилась.

В Казани задержали мужчину за нападение на жену бизнесмена с ножом

Поездка для 44-летней женщины и её 46-летнего мужа закончилась ужасной трагедией. Когда пара остановилась вблизи села Зовашен Котайкской области, появился автоугонщик. Он потребовал у супругов ключи от машины. Получив отказ, злоумышленник расстрелял россиян из охотничьего ружья.

61-летний преступник скрылся на машине жертв. Позже его задержали. У пары осталась 15-летняя дочь.