Во время массовой драки в российском городе разгромили магазин

Происшествие, больше похожее на сцену из криминального боевика, случилось этой ночью в продуктовом магазине на улице Солнечной. Конфликт между посетителями перерос в масштабную потасовку, в ходе которой было повреждено имущество торговой точки. Об этом сообщает ЧОП «Варяг».

«На место массовой драки оперативно прибыли бойцы ГБР. Им удалось задержать двоих мужчин, которые, по предварительной информации, являются зачинщиками конфликта. Остальные участники драки, воспользовавшись суматохой, скрылись с места происшествия до приезда правоохранителей», — отмечают в охранном агентстве «Варяг» на своей странице в «ВКонтакте».

Задержанные были переданы наряду полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время выясняются причины конфликта и наносится оценка ущерба, причиненного магазину.

