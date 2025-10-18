На Енисее опрокинулась лодка с людьми

На реке Енисей опрокинулась лодка с двумя людьми на борту. Об этом сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что это произошло около деревни Песчанка в Красноярском крае. Прокуратура выясняет причину случившегося и проводит доследственную проверку.

Неделю назад в Иркутской области четыре человека не выжили после столкновения катера и корабля на реке Ангаре. Около 15:00 (10:00 мск) скоростной катер FR25 врезался в корабль недалеко от поселка Листвянка. Пять человек, находившихся на катере, упали в воду. Спасти удалось только одного из них. Он был за штурвалом. Остальных продолжали искать 16 спасателей.

В Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.