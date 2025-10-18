Стало известно о троих погибших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщил ТАСС глава правительства Башкирии Андрей Назаров.

На месте взрыва завершён разбор завалов. Здание одного из цехов предприятия серьёзно пострадало, под завалами находились люди.

Сейчас в больницах города находятся пять человек, двое из них - в тяжёлом состоянии. Всего ранения получили девять работников предприятия.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение требований техники безопасности. В воздухе образовалась взрывоопасная смесь паров химических веществ.