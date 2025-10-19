Мошенники воруют аккаунты через фейковые объявления с QR-кодами

В МВД предупредили о новой схеме, в которой злоумышленники похищают аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных объявлений и листовок со ссылками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

© Газета.Ru

Размещаемый на объявлениях QR-код ведет на фишинговый ресурс, стилизованный под официальный сайт Telegram. Пользователю предлагается подтвердить номер телефона якобы для защиты чата от посторонних, после чего введенный код переходит к мошенникам и дает им доступ к учетной записи. В ведомстве отметили, что после захвата мессенджера злоумышленники просматривают переписки и сохраненные сообщения в поисках паролей от банковских сервисов и соцсетей, а также личных фото или снимков документов.

Полученная информация впоследствии используется в преступных целях. Также в МВД рассказали, как мошенники крадут данные для авторизации на сайте "Госуслуг" через фальшивые объявления в интернете. С помощью объявлений россиян отправляют на фишинговые сайты, где им предлагают ввести данные от личного кабинета на "Госуслугах" для получения компенсаций, субсидий, выплат, льгот и т.д.