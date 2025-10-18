Фатальная ошибка. Что вскрыли поиски Усольцевых

В Главном следственном управлении СК прошло большое совещание, в рамках которого обсудили вскрывшиеся в ходе поисков проблемы. Если бы не они, сейчас могла бы быть совсем другая картина.

© Российская Газета

Эксперты заявили, что задержка с развертыванием связи в районе пропажи семьи стала одной из серьезных проблем в поисках.

Они могли пройти совсем по другому сценарию, считает опытный турист Алексей Кулеш. Он объяснил, что у МЧС есть перевозимая станция сотовой связи, которую они готовы были установить в первый же день исчезновения Усольцевых. Однако в итоге четыре дня ушло на согласование с сотовым оператором подключения этой базовой станции.

"Если бы она появилась в первый день, возможно, результаты поиска могли бы быть иными", - заявил Алексей Кулеш aif.ru.

Семью Усольцевых заподозрили в инсценировке исчезновения и побеге за границу

Кроме того, по его словам, были сложности с обменом информацией между структурами. Также действия государственных спасателей ограничили бюрократические нормы.

"МЧС имеет право расходовать свои силы и средства только в чрезвычайных ситуациях", - добавил Кулеш.

Но получилось, например, так, что спасатели "кормили волонтеров из своей походной кухни десять дней".

Что сейчас происходит в тайге, где потерялась семья? Отработка "точечных задач" продолжается. Спасатели и альпинисты будут обследовать "конкретные места, где могли бы укрыться пропавшие", уточнил Алексей Кулеш.

Напомним, дело о пропаже Усольцевых передали в отдел по особо важным делам СК. Сообщается, что сделано это для усиления координации всех служб. Специалисты учли, что дело резонансное и необходимо продолжать расследование.