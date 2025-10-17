При взрыве на заводе в Стерлитамаке погиб человек

При взрыве завода по производству оружия и боеприпасов «Авангард» в Стерлитамаке погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Соцсети

Согласно сообщению источника, еще восемь человек пострадали — пять из них были госпитализированы, трое получили первую помощь на месте. Кроме того, еще два рабочих завода пока не обнаружены.

Ранее на заводе «Авангард» произошел сильный взрыв. Как сообщили жители Стерлитамака, звук взрыва был необычайно громким — его было слышно из разных районов города. Кроме того, в результате взрыва обрушился цех.