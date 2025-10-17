Два поезда столкнулись в Нижегородской области

В Нижегородской области столкнулись два поезда — грузовой и хозяйственный, никто не пострадал. Об этом сообщили в Центральном следственном управлении СК на транспорте.

Инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги.

«В результате столкновения грузового и хозяйственного поездов произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. Пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в тексте.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, с составом грузового поезда столкнулся укладочный кран, что привело к сходу четырех полувагонов. Для устранения нештатной ситуации привлекли восстановительные поезда станций Канаш и Арзамас.

По факту произошедшего организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.