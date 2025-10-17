СК возбудил дело после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке

Управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, на территории предприятия произошел хлопок. В результате инцидента, как отмечается в публикации, есть пострадавшие.

Дело возбуждено по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, взрыв произошел вечером 17 октября. В результате случившегося здание одного из цехов сильно разрушено.

Из-под завалов, согласно последним данным, извлекли троих пострадавших. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Поиски еще пятерых человек продолжаются.