На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

На границе Таджикистана и Афганистана зафиксировали сильное землетрясение. Об этом сообщает Немецкий центр геологических исследований (GFZ) на сайте.

Магнитуда подземных толчков составил 5,6. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ране стало известно, что на юго-востоке Ирана внезапно активизировался вулкан-«зомби» Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет. Его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев.