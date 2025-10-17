Французский велосипедист сознался в незаконном пересечении российской границы

Французский велосипедист Софиан Сехили признал свою вину в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Отмечается, что спортсмен запросил особый порядок рассмотрения его дела в суде. В данный момент он находится под стражей.

Напомним, что Сехили задержали в Приморье в начале сентября. Его обвинили в незаконном пересечении российской границы, после чего иностранца поместили под стражу. Сам же Сехили пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде — летом он выдвинулся от самого западного мыса Евразии в сторону Владивостока. В планах спортсмена было проехать более 16 тысяч километров за два месяца. Для этого ему предстояло проехать 17 стран, включая Россию, Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай.