Столичные следователи задержали мужчину за попытку похищения бывшей жены

Следователями столичного СК задержан подозреваемый в организации похищения бывшей супруги в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Следственными органами СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Организация похищения человека»)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 9 октября фигурант с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил совершить ее похищение в Уфе. Далее он начал на территории столицы поиски исполнителей преступления, готовых совершить его за денежное вознаграждение. В дальнейшем указанная информация и намерения мужчины стали известны сотрудникам правоохранительных органов.

На АЗС на Алтуфьевском шоссе 9 октября сотрудники полиции, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент», встретились с заказчиком похищения и сообщили о своей готовности совершить преступление. В ходе личной встречи подозреваемый предоставил условным исполнителям предоплату в размере 300 тыс. руб., фотографии бывшей супруги и маршруты ее передвижения на территории Уфы. Кроме того, фигурант заявил, что исполнители должны вынудить потерпевшую путем применения насилия и угроз написать обязательство по оформлению имущества на его имя. В качестве оплаты за исполнение похищения он обещал принадлежащий ему автомобиль стоимостью более 6 млн руб. После этого неоднократно в ходе телефонных разговоров фигурант настаивал на скорейшем прибытии исполнителей в Уфу и подтверждал свои преступные намерения. 16 октября заказчик получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Республике Башкортостан, где «исполнители» в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.