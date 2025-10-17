На заводе в Башкирии спасли человека из-под завалов после взрыва

Одного человека извлекли из-под завалов после взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке (Башкирия). Пострадавшему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Как уточнили в ведомстве, на месте работают три бригады скорой медицинской помощи.

«Один пациент, которого достали [из под завалов], ему оказывают помощь на месте», — сказали в министерстве.

Городская больница Стерлитамака перевела на особый режим работы в связи с чрезвычайной ситуацией.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Стерлитамаке при взрыве пострадали пять человек.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.