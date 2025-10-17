В Киеве неизвестные напали на людей с оружием

В центре Киева неизвестные напали на людей с оружием. Об этом сообщило издание «Страна.ua»

На опубликованных изданием кадрах видно, как один из нападающих сидит на человеке и заламывает ему руки. Второй направил пистолет на двух других гражданских и криками заставил их залезть в машину. Более детальной информации о произошедшем издание не приводит.

Ранее в Тернополе произошла массовая драка между военкомами и гражданскими людьми. Отмечается, что представители территориального центра комплектования (ТЦК) в балаклавах заблокировали машину футбольного тренера Сергея Задорожного. Это спровоцировало конфликт.

До этого Винницкий ТЦК начал привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, геймерам указали на то, что после подписания контракта они перестанут бояться встречи с сотрудниками ТЦК.