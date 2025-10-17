В аэропорту Челябинска пара с ребенком устроила дебош перед вылетом в Сочи

В аэропорту Челябинска правоохранители задержали двух пассажиров с девятилетним ребенком, устроивших дебош. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Урала.

Инцидент произошел 16 октября. Сотрудники авиакомпании связались с полицейскими и попросили наряд к выходу на посадку самолета в Сочи. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 37-летний пассажир и его 40-летняя сожительница прибыли в воздушную гавань в состоянии опьянения. Заметив это, сотрудники авиакомпании отказались пускать их на борт, чем спровоцировали агрессию.

«В ответ челябинцы начали выражаться грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировали», — рассказали в полиции.

В правоохранительных органах отметили, что задержанная до этого привлекалась к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.