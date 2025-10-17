Подросток обокрал мамину подругу, чтобы поддержать автопром России

В Саратове подросток обокрал подругу своей матери и приобрел на средства два российских автомобиля. Об этом рассказали в главке МВД России по Саратовской области.

Там сообщили, что неизвестный саратовец проник в квартиру женщины и украл оттуда сейф, где находились украшения на 700 тыс. рублей. Полиции удалось выяснить, что вором оказался сын знакомой женщины. Молодой человек вскрыл сейф и приобрел два отечественных автомобиля. У него изъяли оставшиеся 145 тыс. рублей и ювелирные изделия.

До этого в Брянске уголовник-сладкоежка украл из магазина десятки шоколадок и попался.

Инцидент произошел в Советском районе города. Мужчина пришел в торговую точку и сложил в пакет 29 плиток шоколада, после чего незаметно покинул магазин, не оплатив товар. Общий ущерб составил почти 6 тысяч рублей.