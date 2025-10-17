Свердловского иеромонаха арестовали за «респект» основателю РДК*

Свердловского иеромонаха-раскольника Евгения Пинчука арестовали за «респект», высказанный основателю «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*). Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили представители силовых структур.

Священнослужитель в неназванном Telegram-канале оправдывал деятельность этой националистической организации. Правоохранители задержали духовника, а также провели у него дома обыск. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.

— Суд поместил его под стражу на два месяца, — передает ТАСС.

Южный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данилу Багрова к девяти годами лишения свободы за попытку вступить в РДК*. Осужденный, который выступает против проведения специальной военной операции на Украине, в августе прошлого года начал вести переписку с членами батальона.

*Запрещенная в России террористическая организация.