Телефон задымился на уроке у ученика московской школы № 1576. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

На кадрах видно смартфон, лежащий на полу посреди кабинета. Из него валит густой дым. Дети снимают происходящее и находятся в возбужденном состоянии, некоторые из них смеются.

Директор школы Александр Сурков сообщил «Ленте.ру», что телефон задымился у одного из детей во время урока музыки. Перед этим гаджет упал на пол. После срабатывания противопожарной системы на место прибыли сотрудники МЧС России, однако их специальные навыки оказались невостребованными, отметил он. Затем занятия были продолжены согласно расписанию, добавил директор.

Ранее 17 октября телефон взорвался у школьника на другом конце России — во Владивостоке. По предварительным данным, мальчик тыкал в смартфон ручкой. Детей пришлось эвакуировать.