Кроссовки бесследно исчезнувшего 14-летнего зацепера нашли в Подмосковье

Кроссовки 14-летнего Всеволода Серова, который сбежал из дома на встречу зацеперов и бесследно исчез, отыскали в Подмосковье недалеко от станции «Некрасовская» Савеловского направления.

Обувь была разбросана на железнодорожных путях. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил Telegram-канал «Москва 24».

— Обувь, в которой последний раз видели школьника, уже опознал отец мальчика, — говорится в публикации.

Накануне исчезновения родители мальчика узнали о его увлечении зацепингом и наказали. Всеволод обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. На данный момент в поисках участвует около 100 человек.

До этого другой подросток забрался на крышу электропоезда и погиб после удара током на железнодорожной станции Михнево в Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.