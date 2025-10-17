Экс-глава «Корпорации развития Курской области» Лукин не признал вину в хищении

Владимир Лукин, занимавший должность генерального директора «Корпорации развития Курской области», не признал вину по делу о хищении 152 миллионов. Эти деньги были похищены при строительстве фортификаций в регионе.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил Лукин в суде.

— Свою вину не признаю, — передает ТАСС со ссылкой на слова обвиняемого.

По данным правоохранителей, Лукин вместе со своими заместителями обеспечил заключение договора подряда, согласно которому на территории Курской области должны были появиться взводные опорные пункты. Однако в действительности работы не были выполнены, а фигуранты присвоили себе 152 миллиона рублей.

Лукина задержали в декабре прошлого года. Силовики провели обыски в его загородном доме и квартире. Там правоохранители обнаружили 1,7 миллиона рублей, а также коллекцию дорогостоящих часов. Кто мог «сдать» Лукина и кто еще проходит фигурантом по делу о хищениях — в материале «Вечерней Москвы».