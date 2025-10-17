Трое бандитов похитили россиянина, выбили зубы и требовали деньги

Криминальный инцидент произошел минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга. На Гончарной улице трое неизвестных, находившихся в иномарке «Датсун», совершили дерзкое нападение на супружескую пару. О ЧП сообщает 78.ru.

© dardespot/iStock.com

Злоумышленники силой затащили 41-летнего мужчину в салон автомобиля и скрылись с места происшествия, оставив на улице его перепуганную жену, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

К счастью, эта история получила относительно быструю развязку. Похищенному мужчине удалось самостоятельно вырваться из захвата и выбраться из машины на Кременчугской улице. Как выяснилось, преступники вымогали у него деньги, применяя физическое насилие — они избили его, в результате чего он лишился нескольких зубов, а также угрожали ножом, приставляя его к горлу жертвы.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемая иномарка была обнаружена на территории жилого комплекса на той же улице. Сотрудники полиции задержали трех мужчин в возрасте 33, 29 и 24 лет, находившихся в автомобиле. При обыске у одного из задержанных был изъят нож, а еще один клинок лежал в салоне машины.

В настоящее время все подозреваемые доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств преступления.