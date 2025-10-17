В Москве мигрант изнасиловал гостя шваброй, приревновав к сожительнице

Жестоко надругались над своим гостем 38-летняя жительница Западного округа Москвы и ее 25-летний сожитель, уроженец Армении. Они издевались над приезжим из Средней Азии на глазах у всего дома, а, когда их приехали задерживать, попытались сбежать.

Как стало известно «МК», жуткий инцидент произошел в доме в Очаково, где некогда проживала благополучная семья. Глава семейства, в прошлом сотрудник силового ведомства, получил эту квартиру вместе с женой и дочкой. Однако через некоторое время мужчина обвинил супругу в измене, развелся и уехал на родину в соседний регион. Дочку, которой на тот момент было 7 лет, он сначала оставил на воспитание бывшей жены. Вскоре мать-одиночка привела домой кавалера младше ее на 13 лет, который с отцом-строителем приехал из Армении на заработки. После этого в квартире начали проходить веселые вечеринки. Со слов ребенка, иногда ночевать ей приходилось под кроватью. А когда девочку на каникулы забрал отец, она поведала и другие страшные вещи. Мужчина не стал выяснять отношения с сожителем бывшей супруги, а просто забрал ребенка себе на воспитание. К тому же девочка категорически не хотела возвращаться домой и даже сама заперлась в отцовской машине, когда родительница приехала за ней.

Тем временем, квартира потихоньку превратилась в притон, сожитель хозяйки начал употреблять наркотики. Летом его приводили в чувство в больнице, когда он отравился метадоном. А в октябре пара пригласила в гости уроженца Средней Азии. Как сейчас объясняет задержанный, он приревновал знакомого к сожительнице. Как бы то ни было, над несчастным издевались на глазах всего дома — били, свешивали с балкона, угрожали сломать позвоночник, а вдобавок ко всему надругались над ним с помощью швабры. При этом активное участие в издевательствах принимала дама.

До приезда полицейских парочка прыгнула в машину и дала по газам. Но в итоге неадекватов задержали. На днях гражданина Армении арестовали на 2 месяца. Москвичка проходит по делу в статусе свидетеля.