Силовики задержали зампреда правительства Ивановской области Арсеньева

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя правительства Ивановской области Антона Арсеньева. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.

Силовики пришли за ним утром. По предварительным данным, причина визита — подозрения во взяточничестве.

Чиновник также занимал пост директора департамента здравоохранения по региону, уточнили в публикации.

Недавно бывшему мэру Махачкалы Магомеду Сулейманову, находящемуся в международном розыске, утвердили обвинение в получении взятки в размере 74,5 миллиона рублей и злоупотреблении полномочиями.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова так же арестовали на два месяца по подозрению в хищении средств, выделенных для СВО. Чем он известен — в материале «Вечерней Москвы».