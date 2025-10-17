Муж самой богатой чиновничьей жены в России отличился плохим поведением

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин не смог выйти на свободу условно-досрочно (УДО), его оставили в колонии за плохое поведение и непогашенные взыскания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Его супругу Элладу Нагорную некогда признали самой богатой женой чиновника в России с годовым доходом почти в полтора миллиарда рублей. В настоящее время она проживает за границей. Супруга экс-мэра покинула страну по официальной причине для лечения в Европе, по неофициальной — чтобы начать новую жизнь после задержания Соколова в 2014 году.

В марте 2019 года его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России, том числе получении взятки. Он был осужден на 10 лет лишения свободы со штрафом в 460,8 миллионов рублей.В 2023 году у Сорокина и его сообщников изъяли 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о задержании в Красноярске бывшего мэра города Назарово, подозреваемого в коррупции.