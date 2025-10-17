«Взрывоопасная смесь»: что могло толкнуть срочника на расстрел в части

Стрельба в воинской части в Подмосковье могла произойти из-за неуставных отношений, которые довели солдата-срочника до срыва. Об этом заявил «Абзацу» криминалист Михаил Игнатов.

Сегодня на территории части в Подмосковье военнослужащий открыл стрельбу и смертельно ранил контрактника, после чего покончил с собой. В пресс-службе Московского военного округа сообщили, что солдат нарушил правила обращения с оружием. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Криминалист Михаил Игнатов отметил, что на срочную службу приходят разные люди, с разной психикой.

«Кто-то ранимый, кто-то легко возбудимый. Иногда парня дразнят, унижают – и в какой-то момент терпение заканчивается», – пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что на молодых солдат часто влияют отношения с родителями и девушкой, а также атмосфера в части.

«Если добавить сюда неуставные отношения, получится взрывоопасная смесь. В какой-то момент человек просто срывается», – отметил криминалист.

Ранее в воинской части в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия военнослужащий объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства». Решением суда он был приговорен к лишению свободы на 24,5 года.