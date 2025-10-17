Неадекват забил супругов молотком в российском регионе

Полиция Ростовской области объявила в розыск местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве. Мужчина молотком до смерти забил супружескую пару, передает ГУ МВД по Ростовской области.

Преступление произошло в Каменске-Шахтинском сегодня, 17 октября. 49-летний житель поселка Красный Луч напал с молотком на знакомых супругов. От полученных травм мужчина и женщина скончались.

Подозреваемый крылся с места преступления. Правоохранители объявили его в розыск. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сообщается, что убийца передвигается на автомобиле «Рено Логан» серого цвета.