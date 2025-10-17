Прихожанин за миллион рублей «заказал» убийство двух пасторов на Кубани

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Кубани мужчину, который «заказал» убийство двух пасторов. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Бывший прихожанин хотел заплатить исполнителю один миллион рублей. Свой поступок мужчина объяснил разочарованием «в деятельности христианских общин, приверженцем которых он являлся».

— В качестве задатка он перевел предполагаемому киллеру 30 тысяч рублей. Была организована инсценировка убийства одной из жертв. Об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии, — добавила она в публикации.

Ранее бывшему тренеру футбольного клуба «Орбита» Дмитрию Лукину вынесли приговор по делу об организации убийства мэра города Дзержинского Виктора Доркина. Его осудили на 10,5 года.

Недавно правоохранители также поймали двоих подозреваемых в убийстве директора лицея № 10 имени Ю. А. Гагарина Вадима Мениса в 2002 году. Заказать преступление якобы мог криминальный авторитет Владимир Казаков.