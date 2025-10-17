Пожар произошел в частной школе Барнаула

Частная школа загорелась в Барнауле, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

— В службу спасения поступило сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании (спортивный зал) Барнаульской классической школы по Змеиногорскому тракту, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Огонь пытаются ликвидировать средства первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону. Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкине уже составляет 2500 квадратных метров. Возгорание ликвидируют спасатели. Огонь охватил здание, расположенное на Ярославском шоссе, дом 1. На момент публикации нет информации о пострадавших.