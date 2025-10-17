Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

Версия о побеге семьи Усольцевых за границу является несостоятельной. Домыслы о бесследном исчезновении россиян в тайге раскритиковал участник поисков, волонтер Алексей Кулеш, его слова приводит aif.ru.

По словам Кулеша, он не верит, что его знакомый, бизнесмен Сергей Усольцев, решил тайно покинуть страну из-за допуска к неким служебным секретам. Секреты, которыми обладал предприниматель, Кулеш назвал никому «даром не нужными».

«Историю с побегом считаю несостоятельной, потому что я знаю уровень секретов, которыми каждый житель города обладает (...) И Сергей, в том числе, работавший аж целых 20 лет назад на горно-химическом комбинате, никакими особыми секретами не обладает», — оценил допущения о побеге Усольцевых Кулеш.

Также противоречат версии о побеге факты, изложенные пасынком Усольцева Даниилом Баталовым. Он рассказал, что его родные перед походом оставили коту корма лишь на два дня, и никогда бы так не поступили, уезжая навсегда. Кроме того, предположение о побеге опровергают сообщения о найденных дома у Усольцевых загранпаспортах.

Названа главная ошибка пропавших Усольцевых

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября. Россияне не вернулись из поездки. Длительные поиски Усольцевых в районе горы результатов не дали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября.