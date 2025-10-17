Тело российской туристки нашли в номере отеля Аланьи

Тело российской туристки нашли в отеле в районе Каргыджак турецкой Аланьи. 69-лентюю женщину обнаружили на полу в собственном номере.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Накануне персонал заметил, что она перестала выходить из номера. Когда сотрудники зашли в комнату обнаружили, что женщина лежит на полу без признаков жизни. На место вызвали скорую и полицию, — передает Telegram-канал.

Тело россиянки доставили в муниципальный морг. Полиция Турции выясняет все обстоятельства произошедшего.

До этого приехавший в Ананью на отдых россиянин внезапно умер после того, как решил искупаться в море. Он зашел в воду и спустя некоторое время ему внезапно стало плохо. По факту произошедшего начато расследование.

Белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. Ранее в Мьянме при подобных обстоятельствах пропали еще несколько человек. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих происшествий.

В конце августа российский путешественник, отдыхавший на Шри-Ланке, едва не скончался от укуса комара. Его неожиданно одолели озноб, сильная головная боль и ломота в суставах. Температура поднялась до 40 градусов.