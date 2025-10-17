Пьяный посетитель расстрелял продавщицу кафе в российском городе

В Нижнекамске посетитель кафе ранил девушку из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Неизвестный стрелял в повара шаурмичной на Шатлыке в Нижнекамске. Пьяные мужики зашли перекусить в «Бразерс». Один из них неожиданно достал пневмат и без предупреждения начал стрелять в девушку за кассой», – пишет Telegram-канал.

Как сообщается, после стрельбы посетитель сбежал из кафе, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину отправили на допрос, после которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Потерпевшей девушке понадобилась помощь медиков, из нее вытащили пули.

