СК возбудил дело после пропажи школьника в Подмосковье
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения 14-летнего школьника из Лобни. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Правоохранители прорабатывают версию о возможном убийстве подростка.
Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подросток пропал в ночь на 13 октября. По предварительным данным, он ушел из дома после разговора с родителями о зацепинге. Юношу искали всю ночь. Затем родители обратились в полицию. На данный момент в поисках школьника принимают участие волонтеры, добровольцы поисково-спасательного отряда и правоохранители.
Ранее 10-летний школьник пропал в Калуге. Мальчик вышел из дома и не вернулся. О пропаже в полицию заявил отец ребенка. По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело.