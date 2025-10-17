СК возбудил дело после пропажи школьника в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения 14-летнего школьника из Лобни. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Правоохранители прорабатывают версию о возможном убийстве подростка.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подросток пропал в ночь на 13 октября. По предварительным данным, он ушел из дома после разговора с родителями о зацепинге. Юношу искали всю ночь. Затем родители обратились в полицию. На данный момент в поисках школьника принимают участие волонтеры, добровольцы поисково-спасательного отряда и правоохранители.

