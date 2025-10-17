Огонь охватил 2500 «квадратов» предприятия по производству автомасел в Пушкине
Площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкине составляет 2500 квадратных метров. Возгорание ликвидируют спасатели. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На месте находятся спасатели. В общей сложности в ликвидации возгорания принимают участие 69 человек. Помимо этого, задействовано 24 единицы спецтехники.
Пожар охватил здание, расположенное на Ярославском шоссе, дом 1. На момент публикации нет информации о пострадавших. Недавно в Подольске загорелся автосервис на Большой Серпуховской улице. Пожарные ликвидировали возгорание. Пламя распространилось на 600 квадратных метров.