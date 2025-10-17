Площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкине составляет 2500 квадратных метров. Возгорание ликвидируют спасатели. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В Пушкине горит чердачное помещение в производственном здании по производству и розливу автомобильных масел. Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На месте находятся спасатели. В общей сложности в ликвидации возгорания принимают участие 69 человек. Помимо этого, задействовано 24 единицы спецтехники.

Пожар охватил здание, расположенное на Ярославском шоссе, дом 1. На момент публикации нет информации о пострадавших. Недавно в Подольске загорелся автосервис на Большой Серпуховской улице. Пожарные ликвидировали возгорание. Пламя распространилось на 600 квадратных метров.