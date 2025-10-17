Обмотанного цепью участника СВО выловили из озера

42-летний петербуржец избил до смерти 38-летнего бывшего мужа своей возлюбленной, замотал его тело в тент, обмотал цепью и утопил в озере в Ленинградской области. Погибший был участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

— Словесная перепалка быстро переросла в драку, и он до потери сознания избил противника, после чего погрузил его в багажник «Форд Фокуса» и вывез за город. Избитый скончался в багажнике автомобиля. Тело погибшего он завернул в тент, обвязал цепью и утопил в одном из озер Кингисеппского района Ленобласти, — написали в Telegram-канале ведомства.

