Группа спасателей вновь отправилась в тайгу на поиски семьи Усольцевых в лесах Красноярского края. Об этом в субботу, 18 октября, сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель».

— Сегодня группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения «Спасатель» в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых, — написали в Telegram-канале организации.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и 5-летней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. В свою очередь эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.