Поисковик оценила версии с побегом и убийством Усольцевых

Для совершения побега необходимо время на подготовку, а семья Усольцевых собиралась в лес на короткую прогулку. С таким мнением выступила руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

По ее словам, в местности, где пропала семья, есть военно-полевая дорога, но на ней застряли волонтеры при поиске пропавших.

Есть мнение, что Усольцевы случайно наткнулись на браконьера, и он убил их, чтобы избавиться от свидетелей. Однако Торгашина считает это маловероятным, поскольку в туристической зоне таких преступников нет.

Также рассматривалась возможность, что Усольцевых могли убить недоброжелатели, но поисковик отмечает, что для этого вряд ли выбирали бы лес в качестве места преступления.

— Если уж фантазировать, то вершина соседней с Буратинкой скалы Кутурчинки идеально плоская, с нее можно улететь вертолетом. Но это не более, чем фантазии, — отметила Торгашина в беседе с Kp.ru.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и 5-летней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. В свою очередь эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.