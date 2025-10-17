Суд рассмотрит дело о хищении 220 миллионов рублей у Минобороны

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателя Алексея Суркова, который обвиняется в хищении свыше 220 миллионов рублей у Министерства обороны Российской Федерации.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Вектор» Алексея Суркова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, Минобороны заключило госконтракты на поставку спецоборудования и техники с компаниями, подконтрольными фигуранту. В дальнейшем Сурков внес в документацию недостоверные данные о стоимости товаров. Тем самым условия госконтракта были нарушены, а государство понесло ущерб. На имущество злоумышленника наложили арест на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.

Ранее СК завершил расследование дела о хищении 1,2 миллиарда рублей у МО РФ. На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники управления проблемных активов акционерного общества «ГУОВ» Светлана Бунина и Николай Грачев, а также арбитражные управляющие «Главного управления обустройства войск» Алексей Асташкин и Максим Соловьев. Еще двое фигурантов смогли сбежать от следствия. Они находятся в международном розыске.