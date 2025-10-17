СК завершил расследование дела в отношении экс-гендиректора компании "Вектор"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора компании "Вектор" Алексея Суркова, обвиняемого в хищении денег при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Вектор" Алексея Суркова. Сурков обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2017-2021 годах между государственным заказчиком и подконтрольными Суркову коммерческими организациями заключены многомиллионные контракты на поставку специального оборудования и техники. В этот период Сурков похитил более 220 млн рублей путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости продукции. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество в общей сумме свыше 80 млн рублей.

"По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебных экспертиз, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Суркова в совершении преступления. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК.