Названа главная ошибка пропавших Усольцевых

Профессиональный гид и специалист по снаряжению Павел Руденко назвал в корне неверным подход главы пропавшей семьи Усольцевых Сергея в подготовке к походу. Как сообщает «Царьград», это можно считать их главной ошибкой.

Напомним, что 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь вместе с собакой пошли в поход к горе Буратинка, а затем перестали выходить на связь. По словам знакомых, Усольцев часто готовился к походам спустя рукава, забывал необходимое и не задумывался о погоде.

По мнению Руденко, это неправильный подход. По мнению гида, нужно быть готовым к тому, что даже небольшая вылазка может затянуться. Люди должны четко и ясно понимать, где они находятся и куда им идти. При этом на ориентирование не нужно огромных трат: минимальный набор для этого есть в смартфонах.

«Человек загружает себе карту, чтобы она работала без интернета. Если идёт несколько человек, то это надо сделать каждому — мужу и жене. Вдруг, если что-то. Один телефон сломался, намок, уронили, разбили, то на втором навигация сохранялась», — сказал Руденко.

По слухам, телефоны семьи были заряжены лишь наполовину, а из машины они забрали только один коробок спичек. Гид отмечает, что даже на однодневный поход берет пять зажигалок, охотничьи спички и розжиг.

«Ну и список одежды должен быть таким, что, если человек, например, не вернётся сегодня домой, то ничего страшного не произойдет», — добавил Руденко, отметив, что брать с собой следует и спасодеяло.

Эксперт по снаряжению сомневается, что у вышедших в теплый день Усольцевых было что-то из вышеперечисленного, поскольку семья, судя по всему, планировала вернуться до того, как погода испортится.